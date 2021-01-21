كيه.إل.إم الهولندية للطيران تعتزم شطب 1000 وظيفة

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وكالات _ أعلنت شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم التابعة لمجموعة “أير فرانس-كيه.إل.إم” اليوم اعتزامها شطب ما بين 800 و1000 وظيفة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد إلى جانب الـ 5000 وظيفة التي تم شطبها في العام الماضي.
وقالت الشركة إن عدد الوظائف التي تم شطبها في العام الماضي ليس كافيا لتعويض خسائر الشركة نتيجة القيود التي فرضتها دول العالم على حركة السفر بسبب الجائحة.
وأضافت الشركة أن الإجراءات والقيود الدولية المستمرة على حركة السفر جعل التعافي أبطأ وبخاصة بالنسبة لخطوط الطيران بعيدة المدى.
وكانت الشركة قد حصلت على دعم من الحكومة الهولندية بقيمة 4ر3 مليار يورو (1ر4 مليار دولار) أثناء الأزمة.
جاء إعلان كيه.إل.إم عن شطب الوظائف اليوم بعد يوم واحد من تحرك الحكومة الهولندية لتشديد القيود على السفر بما في ذلك فرض حظر على رحلات الطيران من بريطانيا وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
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