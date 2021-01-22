بايدن: وفيات كورونا في أمريكا ستتخطى على الأرجح نصف مليون الشهر المقبل

سي إن بي سي _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس 21 يناير إن العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 في بلاده سيتخطى على الأرجح نصف مليون الشهر المقبل بما يرسم صورة قاتمة عما قال إنها ستكون معركة شرسة.

وأضاف بايدن في اجتماع بالبيت الأبيض أن عملية توزيع اللقاحات للوقاية من المرض تتسم بالفشل حتى الآن.

ومضى يقول “الأمور ستواصل التدهور قبل أن تبدأ في التحسن”.

وقال الرئيس الأمريكي إن أمريكا سجلت نحو 20% من مجمل إصابات كورونا العالمية، وإنه سيبدأ في توفير نحو 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا خلال 100 يوم من فترة رئاسته.

وأضاف بايدن أن إدارته ستطلب من الكونجرس زيادة تمويل أفراد الطواقم الطبية.

من جانبه وقع بايدن أمرا تنفيذيا يشجع السفر بأمان إلى الولايات المتحدة وآخر لتشكيل مجلس للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.