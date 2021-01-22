- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس 21 يناير إن العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 في بلاده سيتخطى على الأرجح نصف مليون الشهر المقبل بما يرسم صورة قاتمة عما قال إنها ستكون معركة شرسة.
وأضاف بايدن في اجتماع بالبيت الأبيض أن عملية توزيع اللقاحات للوقاية من المرض تتسم بالفشل حتى الآن.
ومضى يقول “الأمور ستواصل التدهور قبل أن تبدأ في التحسن”.
وقال الرئيس الأمريكي إن أمريكا سجلت نحو 20% من مجمل إصابات كورونا العالمية، وإنه سيبدأ في توفير نحو 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا خلال 100 يوم من فترة رئاسته.
وأضاف بايدن أن إدارته ستطلب من الكونجرس زيادة تمويل أفراد الطواقم الطبية.
من جانبه وقع بايدن أمرا تنفيذيا يشجع السفر بأمان إلى الولايات المتحدة وآخر لتشكيل مجلس للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: وفيات كورونا في أمريكا ستتخطى على الأرجح نصف مليون الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.