- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، إن فرنسا ستجعل إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل PCR إلزاميا على جميع القادمين إليها بما في ذلك من دول الاتحاد اعتبارا من يوم الأحد.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنها ستعفي العاملين عبر الحدود والعاملين في النقل البري من هذا الالتزام. وأضافت بعد قمة افتراضية لزعماء الاتحاد الأوروبي أن الفحص سيتعين إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تلزم القادمين من دول الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص PCR على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.