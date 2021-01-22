فرنسا تلزم القادمين من دول الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص PCR

_ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، إن فرنسا ستجعل إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل PCR إلزاميا على جميع القادمين إليها بما في ذلك من دول الاتحاد اعتبارا من يوم الأحد.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنها ستعفي العاملين عبر الحدود والعاملين في النقل البري من هذا الالتزام. وأضافت بعد قمة افتراضية لزعماء الاتحاد الأوروبي أن الفحص سيتعين إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة.