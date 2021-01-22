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بكين تبدأ إجراء فحوصات واسعة جراء تفشي فيروس كورونا

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– بدأت بكين إجراء فحوصات واسعة النطاق لفيروس كورونا في بعض المناطق يوم الجمعة فيما تفحص شنغهاي الأطقم الطبية في كافة المستشفيات حيث تواجه الصين أسوأ تفش لمرض كوفيد-19 منذ مارس.

وسجل البر الرئيسي للصين تراجعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 يوم الجمعة حيث رصد 103 حالات مقارنة مع 144 يوم الخميس.

وكانت 94 من الإصابات الجديدة حالات محلية.

وبدأت بعض مناطق العاصمة بكين فحوصات جماعية لمرض كوفيد-19 في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة على مدى ثلاثة أيام متعاقبة.

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وبدأت شنغهاي فحص كافة الأطقم الطبية في المستشفيات يوم الخميس بعد إصابة اثنين من العاملين بالمرض.

وقال مسؤولون محليون في بيان إن كافة الإصابات المحلية والحالات التي لم تظهر عليها أعراض تقريبا في هاربين عاصمة هيلونغجيانغ كانت مرتبطة بمصنع للحوم المصنعة تملكه مجموعة سي. بي جروب التايلاندية للصناعات الزراعية ومنطقة تنمية محلية.

ومن المعتقد أن هذه هي أول بؤرة إصابة بالمرض في مصنع للحوم بالصين، على الرغم من أن هذه المصانع تعد من مناطق تفشي الفيروس في بقية أنحاء العالم.

ويخضع عشرات الملايين لبعض إجراءات العزل العام في مدن شمال الصين وسط مخاوف من انتشار سريع لحالات عدوى غير مسجلة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تحل بعد أسابيع قليلة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88804 حالات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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