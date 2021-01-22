مال وأعمال

بنك أوف أمريكا يتوقع تصحيح وشيك للأسهم بعد تدفقات مفرطة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من بنك أوف أمريكا يوم الجمعة أن المستثمرين عادوا مجددا لشراء الأسهم الأسبوع الماضي إذ ارتفعت التدفقات في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 255 مليار دولار، مما حفز المستثمرين على التحذير من تصحيح وشيك.

وفي ظل بلوغ ميزانية الفيدرالي الأمريكي 42 بالمئة ونزول عجز الميزانية الأمريكية إلى 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يقول بنك أوف أمريكا إن فقاعة السياسات تغذي فقاعة أسعار أصول وول ستريت.

وارتفعت الأسهم العالمية 77 بالمئة من مستويات متدنية سجلتها في مارس آذار، بقيادة الولايات المتحدة بسبب تحفيز اقتصادي غير مسبوق.

واستقطبت الأسهم 21.6 مليار دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء، مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة.

FRA10years

وفي قطاعات الأعمال، ربحت الشركات المالية وقطاع الطاقة بالقدر الأكبر إذ اكتسبت التداولات المبنية على توقعات بانتعاش الاقتصاد زخما بفضل توقعات بمزيد من الدعم المالي من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.

وقال مايكل هارتنت كبير إستراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أمريكا “تظل السياسات المفرطة أفضل تفسير للارتفاع المفرط عن المستويات المتدنية في 2020، والإجماع على ازدهار على المستوى الكلي في 2021… نتوقع مركز ذروة وتصحيحا في الربع الأول”.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك أوف أمريكا يتوقع تصحيح وشيك للأسهم بعد تدفقات مفرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا