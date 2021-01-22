بنك أوف أمريكا يتوقع تصحيح وشيك للأسهم بعد تدفقات مفرطة

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– أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من بنك أوف أمريكا يوم الجمعة أن المستثمرين عادوا مجددا لشراء الأسهم الأسبوع الماضي إذ ارتفعت التدفقات في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 255 مليار دولار، مما حفز المستثمرين على التحذير من تصحيح وشيك.
وفي ظل بلوغ ميزانية الفيدرالي الأمريكي 42 بالمئة ونزول عجز الميزانية الأمريكية إلى 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يقول بنك أوف أمريكا إن فقاعة السياسات تغذي فقاعة أسعار أصول وول ستريت.
وارتفعت الأسهم العالمية 77 بالمئة من مستويات متدنية سجلتها في مارس آذار، بقيادة الولايات المتحدة بسبب تحفيز اقتصادي غير مسبوق.
واستقطبت الأسهم 21.6 مليار دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء، مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة.
وفي قطاعات الأعمال، ربحت الشركات المالية وقطاع الطاقة بالقدر الأكبر إذ اكتسبت التداولات المبنية على توقعات بانتعاش الاقتصاد زخما بفضل توقعات بمزيد من الدعم المالي من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.
وقال مايكل هارتنت كبير إستراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أمريكا “تظل السياسات المفرطة أفضل تفسير للارتفاع المفرط عن المستويات المتدنية في 2020، والإجماع على ازدهار على المستوى الكلي في 2021… نتوقع مركز ذروة وتصحيحا في الربع الأول”.
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