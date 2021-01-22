ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال أسبوع.. والمكاسب تتخطى 15 مليار جنيه

فهد حسين – زادت المكاسب السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 2.3% خلال جلسات تداول الأسبوع المنتهي أمس الخميس، مقارنة بأداء الأسبوع السابق.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة، تسجيل 15.5 مليار جنيه أرباحا، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 693.3 مليار جنيه، مقابل 677.8 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.76%، ليستقر عند مستوى 11654.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 2.54%، ليبلغ مستوى 2311.89نقطة.

وبنفس الوتيرة ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 2.32% ليبلغ مستوى3328.19 نقطة.

وانخفضت قيم التداول خلال الأسبوع الحالي إلى 18.3 مليار جنيه من خلال تداول3.139 مليار ورقة منفذة على 262 ألف عملية، مقابل تداولات بقيمة 23.6 مليار جنيه، على 3.091 مليار ورقة منفذة عبر 259 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 42.34% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 57.66% خلال أسبوع.

وسجلت المستثمرون المصريون 84.7%من إجمالي تعاملات البورصة خلال الأسبوع، مقابل 7.9% للمستثمرين الأجانب، والعرب على 7.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأظهر التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 87.9 مليون جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 18 مليونا، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كانت تعاملات المصريين الصافية قد استحوذت على 83.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، فيما استحوذ الأجانب على 9.6% وسجل العرب 7.1% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 572.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 83.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.