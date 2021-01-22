معدل البطالة في السعودية يتراجع إلى 14.9% خلال الربع الثالث من 2020

وكالات _ تراجع معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 14.9% من 15.4% في الربع الثاني من ذات العام.

كما انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 8.5%.

وفي المقابل ارتفع معدل البطالة للسعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019 بمقدار 2.9 نقطة مئوية.

هذا وبلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين 59.5% خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام.