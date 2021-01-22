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ريال مدريد يعلن إصابة مدربه زين الدين زيدان بفيروس كورونا

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فرانس برس _ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الجمعة في بيان له، إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا.

ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل عن حالة زيدان أو مدة مكوثه في الحجر الصحي وكيفية إدارته تدريبات الفريق.

وتأتي إصابة زين الدين زيدان في وقت يتعقد فيه وضعه مع النادي الملكي بعد أداء الفريق غير المقنع في مبارياته الأخيرة.

وتأتي إصابة زيدان عشية مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعويض خيبة الخروج من بطولة كأس الملك على يد فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الحالي.

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ويدخل حامل اللقب المرحلة العشرين من بطولة الدوري ضد فريق أسقطه في عقر داره 2-1 في أواخر نوفمبر، وهو متخلف بفارق سبع نقاط عن جاره أتلتيكو المتصدر الذي خاض أيضا مباراة أقل من فريق زيدان، الذي سيحل بدلاً منه مساعده الفرنسي أيضاً دافيد بيتوني.

ورغم أنه سيكون غائبا عن الفريق بسبب الحجر الصحي الذي سيبعده أيضا عن لقاء المرحلة المقبلة على أقل تقدير ضد ليفانتي، يدرك زين الدين زيدان أن خسارة ثانية هذا الموسم أمام ألافيس القابع في المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، ستعقد وضعه كثيراً وستطيح إلى حد كبير بآمال ريال في الاحتفاظ باللقب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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