فولكس فاجن تتوقع أرباح تشغيل بقيمة 10 مليارات يورو لعام 2020 رغم كورونا

وكالات _ تتوقع مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات أن تبلغ قيمة أرباحها التشغيلية عن العام الماضي 10 مليارات يورو على الرغم من الخسائر الكبيرة في المبيعات بسبب أزمة جائحة كورونا.

كما أعلنت الشركة التي يقع مقرها في مدينة فولفسبورج اليوم أنه يمكن استنادا إلى الأرقام الأولية افتراض أن هذه هي قيمة أرباح التشغيل – قبل احتساب التأثيرات الخاصة بما في ذلك تكاليف قانونية أخرى في التعامل مع أزمة فضيحة الديزل.

ولم تقدم فولكس فاجن بعد أي معلومات عن صافي الربح. وتوقعت الشركة مؤخرا أنه سيكون بإمكانها اختتام عام 2020 بتحقيق أرباح. وقد استقرت مبيعات المجموعة بالفعل مرة أخرى في الربع الأخير من العام الماضي.