مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة ترتفع على غير المتوقع في ديسمبر

سي إن بي سي _ ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية على غير المتوقع في ديسمبر، لكن ارتفاع أسعار المنازل في ظل بلوغ المعروض مستويات متدنية غير مسبوقة قد يبطئ زخم سوق الإسكان على مدار الشهور المقبلة.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الجمعة إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 0.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.76 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا نزول مبيعات المنازل القائمة اثنين بالمئة إلى 6.55 مليون وحدة في ديسمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع نشاط إعادة بيع المنازل، الذي يشكل غالبية مبيعات المناز الأميركية، 22.2%.

وبلغ إجماليها 5.64 مليون وحدة في 2020، وهو أعلى مستوى منذ 2006.