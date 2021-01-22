مال وأعمال

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين أوستن وزيرا للدفاع

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_ أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة تعيين مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن جنرال الجيش المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليصبح بذلك أول وزير دفاع من أصل أفريقي.

وأقر الترشيح 62 عضوا مقابل عضوين في المجلس الذي يضم 100 عضو، وهو عدد أكبر بفارق كبير من الأغلبية البسيطة المطلوبة. ولا يزال التصويت مستمرا.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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