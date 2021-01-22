_ أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة تعيين مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن جنرال الجيش المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليصبح بذلك أول وزير دفاع من أصل أفريقي. وأقر الترشيح 62 عضوا مقابل عضوين في المجلس الذي يضم 100 عضو، وهو عدد أكبر بفارق كبير من الأغلبية البسيطة المطلوبة. ولا يزال التصويت مستمرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين أوستن وزيرا للدفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.