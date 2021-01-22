فايزر ستزود الصحة العالمية بنحو 40 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

العربية نت _ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شركة فايزر ستقوم بتزويدها بنحو 40 مليون جرعة لقاح ضد كورونا.

وقالت المنظمة إن عودة أمريكا للمنظمة سيساهم بإطلاق آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

كانت الولايات المتحدة قد شكرت منظمة الصحة العالمية على قيادة الاستجابة الدولية للوباء، وتعهدت بمواصلة عضويتها فيها، والوفاء بالتزاماتها المالية حيال المنظمة، وأعلنت النية للانضمام لآلية “كوفاكس” التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة.

في وقت يناقش فيه قادة الاتحاد الأوروبي تنسيق إغلاق الحدود بين دولهم في محاولة منهم للحد من تفشي نسخ جديدة من الفيروس، وسط زيادة محتملة في وتيرة السفر خلال عطلة الشتاء الوشيكة.

وأكد أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الطبيين لمنظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، نية الولايات المتحدة الانضمام إلى آلية “كوفاكس” الهادفة إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة. ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالإعلان الذي أدلى به فاوتشي قائلاً “هذا يوم جميل لمنظمة الصحة العالمية، ويوم جميل للصحة العالمية”.

وقال فاوتشي “سيصدر الرئيس بايدن توجيهاً يتضمن نية الولايات المتحدة الانضمام إلى “كوفاكس” إضافة إلى دعم مبادرة مُسرّع إتاحة أدوات مكافحة “كوفيد-19” لتعزيز الجهود متعددة الأطراف الخاصة بلقاحات “كوفيد-19″، والتوزيع العلاجي والتشخيصي والعدالة في الحصول عليها والبحث والتطوير”.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الدول الأشد فقراً في فبراير/شباط، بموجب برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات، بحسب ما قاله مسؤولون في المنظمة هذا الأسبوع.