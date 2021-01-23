بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية بسبب كورونا

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العربية نت _ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، قائلاً: “إذا تحركنا اليوم سيعود اقتصاد أمريكا قوياً. علينا أن نتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد”.
وأكد بايدن أن “الولايات المتحدة تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا”.
كما أضاف: “أمريكييون أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم”. وأشار إلى أن “قطاع التعليم في أمريكا خسر أكثر من 600 ألف وظيفة”.
وشدد بايدن على أن “خطة إنقاذ أمريكا تهدف لتوزيع مساعدات مالية على الأسر”، لافتاً إلى أن “الخطة ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر”.
إلى ذلك أوضح أن “تأمين المسكن للأمريكيين يساعد على مكافحة كورونا”، مؤكداً توفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات كورونا.
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