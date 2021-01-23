الصين تسجل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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_ أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 22 يناي ارتفاعا من 103 إصابات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن 90 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وتراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 99 بعد أن كانت 119 في اليوم السابق.
ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88911 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.
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