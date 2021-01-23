مصر تطلق مشروعا لتطوير 4200 قرية بتكلفة إجمالية 500 مليار جنيه

دوت الخليج – أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إطلاق الحكومة لمشروع قومي شديد الأهمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة (حياة كريمة).

وأعرب مدبولي – خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت – عن سعادته بأن نستهل افتتاحات العام الميلادي الجديد 2021 من أرض سيناء الحبيبة من خلال هذا المشروع العملاق للاستزراع السمكي.

وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تطلق من هذا الموقع مشروع قومي شديد الأهمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية في إطار مبادرة “حياة كريمة”.

وكشف رئيس الوزراء، عن استفادة نحو 50 مليون مواطن من مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة، في 4200 قرية بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المشروع سيبدأ بتطوير 1500 قرية العام القادم بتكلفة تصل إلى 150 مليار جنيه، ويصل عدد المستفيدين من تلك المرحلة إلى 18 مليون نسمة .

وأضاف أن تلك المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية لا تأتي من قبيل المصادفة ولا الفكر التلقائي ولكننا أخذنا في تلك المشروعات القومية بذات الفكر المنهجي العلمي الذي اتبعته العديد من الدول النامية والتي كان ظروفها تتشابه مع ظروف مصر وحققت على مدار العقود الأربعة الماضية طفرة وتنمية هائلة منها دول شرق آسيا.