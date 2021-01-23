رئيس الوزراء: مصر تخطط لاستصلاح 2.5 مليون فدان خلال 3 سنوات

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دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة المصرية تخطط خلال الثلاث سنوات المقبلة، لاستصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان.
وأوضح مدبولي، في كلمته خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، صباح السبت، أنه تم تنفيذ ما يقرب من 700 ألف فدان بالفعل، من خلال مشروعات عديدة، في عدة محافظات.
وأكد مدبولي، أن مصر دولة زراعية في الأساس، ولكن مع مرور الوقت بدأ نصيب الفرد في الأراضي الزراعية يتآكل؛ بسبب الزيادة السكانية، وعدم التوسع في استصلاح الأراضي.
وأضاف أن الدولة أقامت خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، والذي يعادل أكثر من مليون فدان أراضي مسطحة.
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