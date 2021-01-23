السيسي: مشروع تطوير القرى المصرية سيشمل كافة أوجه الحياة

دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية مشروع تطوير قرى الريف المصري، الذي يشمل 4200 قرية بتكلفة إجمالي تصل 500 مليار جنيه.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد: “إحنا محتاجين نحشد كل طاقتنا، مش بس المجتمع المدني والحكومة، لكن الشعب أيضًا؛ لتطوير القرى”.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “سندخل الريف وخلال 3 سنوات سنخرج منه حاجة تانية خالص”، موضحا أن هذا المشروع سيشمل تطوير جميع أوجه الحياة، من صرف صحي وطرق وتعليم وصحة، وغيرها من المجالات الأخرى.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على الاعتماد على المصانع والمنتجين المحليين في الحصول على مستلزمات مشروع تطوير القرى المصرية، كما سيتم إشراك المقاولين المحليين للعمل في القرى التي سيتم تطويرها.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.