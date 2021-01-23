السيسي: نهاية 2021 لن يكون هناك قطار قديم يسير على خطوط السكك الحديدية

دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مع نهاية العام الجاري لن يكون هناك أي قطار قديم يسير على خطوط السكك الحديدية، مؤكدا حرص الدولة على تطوير قطاع السكك الحديدية، والنهوض به.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، اليوم السبت، إنه اتفق مع كامل الوزير وزير النقل، على عدم وجود أي قطار أو عربة أو جرار قديم على السكك الحديدية في شهر يونيو المقبل، ولكن تداعيات انتشار جائحة كورونا على الاقتصاد أخرت التنفيذ إلى ديسمبر 2021.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال في كلمته خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد، إن الحكومة تسير في تنفيذ خطة لتطوير مرفق السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.