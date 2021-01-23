السيسي: احنا مش بنبيع الوهم للناس.. الإنجازات على الأرض تشهد

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دوت الخليج – قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حريصة على إطلاع المواطنين على جميع الإنجازات التي يتم تحقيقها، والتحديات التي تعترض مسيرتها.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، اليوم السبت: “إحنا مبنبعش الوهم للناس ولا نعرفه”، مشيرا إلى ان الإنجازات المحققة على الأرض خير شاهد.
ولم يفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإشادة بحجم الإنجازات في جميع القطاعات، خلال السنوات الماضية، قائلا: “إحنا بمنتهى التواضع كان عندنا مشكلة في كل القطاعات في مصر، لكن قدرنا بفضل ربنا وبفضل الشعب اقتحام كل هذه القطاعات، ومواجهة التحديات بها”.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “إحنا مسبناش قطاع إلا واشتغلنا فيه، ولم نكن على سبيل المثال نقدر نسيب مشكلة الكهرباء زي ما هي في 2015، والآن أصبح لدينا فائض وقادرين على تصديره”.
جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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