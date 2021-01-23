رئيس الوزراء: إنجاز 31 ألف مشروعا قوميا بتكلفة 5.8 تريليون جنيه خلال 3 سنوات

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دوت الخليج – كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها اليوم أكثر من 31 ألف مشروع سواء تم تنفيذها أو جاري تنفيذها وسيتم الانتهاء منهم خلال الـ3 سنوات القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المشروعات تجاوزت 5.8 تريليون جنيه مصري، تم انفاق 3 تريليونات جنيه منهم بالفعل حتى هذه اللحظة.
وقال مدبولي: “التجربة القاسية التي عاشتها مصر على مدار 30 أو 40 سنة عندما لم يكن من أجل استيعاب الزيادات السكانية كانت ستحدث ، ولم تتحرك الدولة في هذه الأوقات في الظروف التي كانت موجودة بالسرعة الكافية من أجل استيعاب الاحتياجات المتزايدة للزيادة السكانية ، كانت النتيجة الوضع الذي كلنا نعاني منه اليوم، وهو الاستيلاء على أراضي الدولة والنمو العشوائي”.
وأضاف مدبولي: “من أجل الإصلاح النهاردة محتاجين ندفع أضعاف مضاعفة لو كنا قمنا بتنميته من البداية و استبقنا الأحداث – ومن أجل ذلك كان لابد أن نتحرك جميع بالتوازي و نضع رؤية مستقبلية للزيادة السكانية و نخطط وننفذ على الأرض من أجل سباق الزيادة السكانية لتجنب النمو العشوائي”.
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