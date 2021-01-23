الرئيس السيسي: مشروع تطوير خطوط القطارات هدف.. والدول تقاس الآن بمقاييس الدولة الشاملة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع تطوير خطوط القطارات هدف كبير للدولة المصرية، وليس طرف.

أضاف خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، اليوم السبت: أن الدول تقاس الآن بمقاييس الدولة الشاملة، وهي السكان، وحجم الأرض، والقوات الملحة، وعوامل أخرى.

وذكر أن من ضمن المقاييس هي البنية الأساسية للدولة، قائلًا: “البنية الأساسية للدولة.. احنا عاملينها مش عشان يقولوا حلويين يعني، مش عاملينها عشان يقولوا شاطرين، احنا بنعمل عشان أهلنا وناسنا، مش عشان يقولوا دخلنا في المستوى ده والمستوى ده، عشان الناس تبقي وصلها الفكرة”.