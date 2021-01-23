مدبولي: مصر أنشأت 24 تجمعا عمرانيا جديدا بتكلفة لم تتجاوز 75 مليار جنيه حتى 2014

دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر نجحت في إنشاء 24 تجمعا عمرانيا جديدا، بتكلفة استثمارية لم تتجاوز الـ 75 مليار جنيه خلال الفترة من 1977 وحتى عام 2014.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد: “الحقيقة الكلمة التي قالها المفكر المصري الدكتور جمال حمدان في كتابه شخصية مصر (إن التعمير هو التمصير) ، وتمصير هي تعني دولة أو بلد وبالتالي فإن هذا المصطلح يعني أن التعمير هو الذي يبني الدول والبلاد”.

وذكر رئيس الوزراء أن مصر أحد الدول القليلة على مستوى العالم التي بدأت في إنشاء مدن جديدة من السبعينات وكان لها تجربة رائدة في هذا الموضوع، لكن من سنة 1977 إلى 2014 ، مصر نجحت في إنشاء 24 تجمعا عمرانيا جديدا، بتكلفة استثمارية لم تتجاوز الـ 75 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء: لكن عندما بدأنا في 2014 كنا نعلم أن هذه المدن لن تكون كافية في استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لهذا الوطن، فكانت رؤيتنا إننا لابد من إنشاء مجموعة جديدة من هذه المدن الجيل الرابع لتوفير سكن مناسب لكافة الفئات، وتنشأ مجتمعات عمرانية”.

وأوضح مدبولي: ” وأنا هنا أتحدث عن إسكان أنا بتكلم على مناطق تجارية وصناعية وخدمية حياة متكاملة للزيادة السكانية الكبيرة ، لكن الهدف الأهم الذي كان نصب أعيننا هو توفير الملايين من فرص العمل”.

وأوضح أنه عندما بدأنا التوسع في الرقعة العمرانية ، كنا ندرك أنه من السهل العمل على أرض بكر لايوجد فيها أي تحديات ولا مشاكل ولا إشغالات من مواطنين، ومن ثم من السهل والسرعة أن ننشئ فيها مشروعات كبيرة، الدولة في احتياج لها ونخلق من خلالها فرص عمل.