السيسي يوجه قطاعات الدولة بالاهتمام بقضية الزيادة السكانية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اهتمام كافة قطاعات الدولة، الحكومية، والمدنية، والمؤسسات الدينية، والإعلام، بقضية زيادة معدلات النمو السكاني.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، :”شغالين في كل القطاعات.. ولكن أنت لو طالبتني بشئ لو أنت طالبتني بشئ أنا هطالبك بشئ واحد بس.. لو سمحت النمو السكاني أخباره ايه .. يعني أنا بقوله ده عشان أضايقكم يعني؟.. لا والله”.

وقال: ” ده موضوع لازم نهتم بيه على مستوى الدولة.. قطاعات حكومة وقطاعات مدنية، وأهل الدين، والإعلام.. ديه قضية كبيرة مش محسساكم بكل الجهد الجبار، والانجازات اللي ربنا وسبحانه وتعالى موفقنا فيه.. مش قادرين نوصل لكم الاحساس ده”.

وتابع: “دايماً الزيادة في النمو السكاني الزيادة مش هتدينا الفرصة ديه.. وفي اللقاء اللي فات لما عرضنا تطور نمو الدولة المصرية خلال 150 سنة اللي فاتوا، الهدف منه شئ.. إن معدلات التحسن مش بتزيد.. لا ديه بتتناقص وفي معدل مش طالع ومش بيقف ومش متوازن”.