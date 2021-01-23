رئيس الوزراء: إنشاء وتطوير 30 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه خلال 4 سنوات

دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة المصرية لديها 30 مدينة جديدة جاري تنفيذها ومخطط تنفيذها في خلال 3 أو 4 سنوات قادمة منها 22 مدينة قائمة بالفعل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – ” اليوم السبت، أن التكاليف الاستثمارية للمجن المذكورة تصل إلى نحو 700 مليار جنيه، بهدف استيعاب زيادة سكانية تصل إلى 30 مليون نسمة خلال الفترة القادمة.

واستعرض رئيس الوزراء، صورا للمدن الجديدة مثل ” العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة “، وهي مدن تم تنفيذها بأعلى التقنيات الحديثة وكلها مدن ذكية تتواكب مع المستقبل الذي نرى العالم كله يتحرك إليه.

وعن إنشاء شبكة الطرق قال مدبولي: ” لدينا 7 آلاف كم جدد بالإضافة إلى 5 آلاف نعمل لها ازدواج ورفع كفاءة، واليوم وصلنا إلى 5 آلاف كم من الطرق الجديدة بالإضافة إلى الـ 5 آلاف الجاري رفع كفاءتها، وتشهد مصر اليوم شبكة غير مسبوقة جعلت مصر ترتيبها فيما يخص هذا المؤشر يزيد أو يرتفع إلى 90 درجة من 5 سنوات”.

وأضاف أن الموانئ البحرية نفس الشيء لدينا مجموعة كبيرة من الموانئ البحرية سواء الجديدة مثل برنسي وجرجوب وأيضا أبوقير الذي سيدخل الخدمة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى رفع كفاءة كل شبكة الموانئ القائمة من أجل أن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية وتوفر أيضا كل الخدمات الدولة المصرية من الداخل.

وأشار مدبولي إلى أن الموانئ البرية الجافة مجال لم ندخل فيه من قبل، موضحا أن “اليوم لدينا في التخطيط عدد كبير من هذا الموانئ وجاري رفع كفاءة كل المنافذ الحدودية في كل الاتجاهات سواء شرقا أو غربا أو جنوبا لتكون بوابات لمصر لحركة التجارة الدولية”.

ولفت إلى أن الموانئ الجوية أيضا سيحدث فيها طفرة كبيرة جدا، حيث يصل حجم الاستثمارات إلى 50 مليار جنيه، وجاري التنفيذ على الأرض حاليا، لكي تكون مصر لديها البنية الأساسية ومقومات أي دولة متقدمة.