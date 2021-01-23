الإمارات تسجل 3566 إصابة جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 274,376 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 وَفَيَات جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 783 حالة، مشيرةً إلى شفاء 247,318 حالة.

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