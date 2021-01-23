رئيس الهيئة الهندسية: إنجاز 42% من مشروع تنمية شرق بورسعيد بتكلفة 25 مليار جنيه

دوت الخليج – قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن المشروع يهدف إلى جذب استثمارات محلية وعالمية لتحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي عالمي من خلال إقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية التكنولوجيا، ولتلبية احتياجات المستثمرين، تم إقامة بنية تحتية لخدمة المنطقة من شبكات كهرباء مياه وصرف صحي وغاز طبيعي واتصالات.

واستعرض اللواء إيهاب الفار، في كلمته خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريق ببورسعيد، بعض المشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي بدأت عقب إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2014، والتي كانت بداية لتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة.

وبدأ رئيس الهيئة الهندسية كلمته بالإشارة إلى مشروع تنمية شرق بورسعيد والذي سيتم تنفيذه بتكلفة 25 مليار جنيه على مساحة 270 مليون متر مربع.

وأوضح اللواء إيهاب الفار، أن نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن في مجمل المشروعات الداخلية وصلت إلى 42%، وجاري رفع كفاءة كوبري سكك حديد الفردان بتكلفة 1.8 مليار جنيه نسبة التنفيذ 60% ومخطط الانتهاء من تنفيذه في العام الحالي.

تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي ببحر البقر بتكلفة 18 مليار جنيه

وأضاف أنه من أجل تأمين المياه والتأكد من صلاحية بحيرة المنزلة، والمصرف الرئيس الذي يغذي البحيرة بمياه الصرف الصحي سيتم الانتهاء منه وسيتم تحويل المياه في تجاه سيناء من أجل الدخول في محطة معالجة الصرف الصحي ببحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب على اليوم بتكلفة 18 مليار جنيه ونسبة التنفيذ حتى الآن 65% ومخطط الانتهاء في 30 يونيو القادم.

وأشار إلى المياه التي سيتم إنتاجها من المحطة سيتم الاستفادة بها لري 456 ألف فدان بشمال وسط سيناء وسيكون المشروع جاهزا اعتبارا من 30 يونيو، وتم النسيق مع ووزارة الري والزراعة وهناك 100 ألف فدان جاهزة للزراعة مع وصول المياه لترعة السلام.