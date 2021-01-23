رئيس الوزراء: زيادة طاقة مياه الشرب 10.7 مليون متر مكعب خلال 4 سنوات

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دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن الدولة المصرية استطاعت في السنوات الأربع أن ترفع الطاقة الخاصة بمياه الشرب من 20 مليون متر مكعب في اليوم إلى أكثر من 30.7 مليون متر مكعب في اليوم؛ بزيادة بلغت 10.7 مليون متر مكعب في اليوم.
كما تطرق رئيس الوزراء، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى الصرف الصحي، مؤكد الوصول إلى نسبة عامة للتغطية تصل إلى 65%، منها 96% في المدن، لتصل في نهاية هذا العام إلى 100%، ونحو 38% في القرى.
وأوضح مدبولي أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يستهدف تغطية الجزء المتبقي من الريف المصري.
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