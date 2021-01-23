رئيس الوزراء: إنجاز 5 آلاف كيلومتر طرق جديدة والشبكة الحالية غير مسبوقة

دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنجاز 5 آلاف كيلومتر طرق جديدة ضمن المشروع القومي للطرق بالإضافة إلى 5 آلاف كيلومتر جرى العمل على ازدواجها ورفع كفاءتها.

وأشار مدبولي إن شبكة الطرق “غير المسبوقة” جعلت مصر ترتيبها فيما يخص هذا المؤشر يرتفع بمقدار 90 درجة.

كما تحدث مدبولي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، عن مشروعات تطوير الموانئ البحرية والبرية والجوية.

وأوضح أن هناك مجموعة كبيرة من الموانئ البحرية، سواء الجديدة مثل برنيس وجرجوب، وأيضا أبو قير الذي سيدخل الخدمة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة كل الموانئ القائمة لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية وتوفر جميع الخدمات للدولة المصرية، وتتمتع بأعلى مستوى.

ولفت مدبولي إلى أن الموانئ البرية الجافة “مجال لم ندخل فيه من قبل، ولكن أصبح لدينا في التخطيط عدد كبير من هذه الموانئ”.

وأوضح أنه يتم رفع كفاءة المنافذ الحدودية في كل الاتجاهات لتكون بوابات لمصر وحركة التجارة الدولية، وكذلك الموانئ الجوية أيضا تشهد طفرة كبيرة جدا، بحجم استثمارات ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه، جار تنفيذها على الأرض حتى تصبح مصر لديها البنية الأساسية ومقومات أي دولة متقدمة.

وعرض مدبولي جانبا من المطارات الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخلت الخدمة بالفعل.