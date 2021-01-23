القابضة للصناعات المعدنية: 225 ألف جنيه الحد الأدنى لتعويض العامل بالحديد والصلب

دوت الخليج – وجه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية هى حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم جميع الحقوق المكفولة لهم قانونا.

جاء ذلك خلال البيان الصادر، مساء اليوم، عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأشار البيان إلى أن تعويضات العاملين ستكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة.

كما لفت إلى الحاجة الماسة للشركات التابعة للقابضة المعدنية لبعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هي الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية.

ونوه البيان إلى أن ملفات تلك الخبرات وأسماؤهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.

ووكان المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قد زار شركة الحديد والصلب، يوم الخميس الماضي؛ لتفقد أحوال العاملين بالشركة.