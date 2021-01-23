البرتغال تسجل أكثر من 15 ألف إصابة و274 وفاة بفيروس كورونا في رقم قياسي جديد

سي إن بي سي – سجلت البرتغال رقما قياسيا لإصابات ووفيات فيروس كورونا، اليوم السبت، بلغ 15 ألف و333 حالة عدوى و274 وفاة وذلك في وقت تسعى فيه جاهدة للسيطرة على الوباء بعد عطلة عيد الميلاد.

وأظهرت البيانات أن البرتغال، التي يقطنها عشرة ملايين نسمة، والتي كانت أفضل حالا من العديد من الدول خلال الموجة الأولى من الجائحة، أصبحت تشهد أعلى متوسط إصابات ووفيات في سبعة أيام لكل مليون فرد بين دول العالم.