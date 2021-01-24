المراعي السعودية تحقق أرباح بقيمة 1.9 مليار ريال في 2020 بارتفاع 9.5%

وكالات _ أعلنت شركة المراعي، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 1.9 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 1.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 9.5 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو الإيرادات بمعدل 7.0% كان بقيادة قطاع الأغذية والألبان طويلة الأجل والدواجن.

كما ارتفع إجمالي ربح المراعي بمعدل 3.1 % مقارنة بمعدل نمو الإيرادات، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع 114.2 مليون ريال بمعدل 4.8% وهي أقل من نمو المبيعات المقدرة بـ 7.0% وقد كان سبب الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف العمالة ونفقات التسويق العامة وزيادة الدعم التجاري.

كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية 19.5 مليون ريال بمعدل 4.9%.