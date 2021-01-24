السيسي يدعو الشركات الوطنية لضخ استثمارات جديدة وتغطية مستلزمات المشروعات القومية

دوت الخليج _ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، أمس السبت، الشركات المصرية لاستغلال الفرصة لضخ استثمارات في المشروعات الكبرى، بدلًا من الاستيراد من الخارج.

وطالب السيسي شركات طلمبات المياه في مصر بتجهيز إنتاجها ليلبي مطالب المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، مبينًا أن هناك حاجة لمحطات صرف صحي في 4500 قرية تقريبًا و10 آلاف طلمبة، بما يفتح المجال لشركات الطلمبات الوطنية للاستثمار بدلًا من الاستيراد من الخارج.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في عرض موسع خلال فعاليات الافتتاح، إن الحكومة تعمل في أكثر من 31 ألف مشروع سواء تم تنفيذها، أو جار تنفيذها، وسيتم الانتهاء منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، بتكلفة تتجاوز 5.8 تريليون جنيه، مشيرًا إلى إنفاق 3 تريليونات جنيه حتى الآن.

مدبولي: إنجاز 31 ألف مشروع بتكلفة تتجاوز 5.8 تريليون جنيه خلال 4 سنوات

أضاف رئيس الوزراء، أن مصر لديها 30 مدينة جديدة الآن، تُنفذ ومخطط تنفيذها خلال 3 أو 4 سنوات، بتكاليف استثمارية 700 مليار جنيه، لاستيعاب زيادة سكانية تناهز 30 مليون نسمة.

وأشار إلى أنه من أجل زيادة الرقعة المعمورة، يتم إنشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق، تشهد تنفيذ 7 آلاف كم طرق جديدة، بالإضافة إلى 5 آلاف كم، يتم بها ازدواج ورفع كفاءة.

خطة لاستصلاح 2.5 مليون فدان وتحويل أول مليون فدان للري الحديث العام الجاري

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت وتستكمل خلال 3 سنوات المقبلة استصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان، تم إنجاز نحو 700 ألف فدان منها، كما سيتم تحويل مليون فدان العام الجاري لنظم الري الحديث و 4 ملايين فدان أخرى من المخطط دمجها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، على مدار الـ 3 سنوات القادمة.

تريليون جنيه استثمارات قطاع الإسكان.. وإنجاز أول مليون وحدة العام الجاري

ولفت إلى أن الاستثمارات الحكومية في قطاع الإسكان تناهز التريليون جنيه، عبر خطة لإنشاء مليون وحدة سكنية بحلول 2021، واستكمال مليون وحدة أخرى، على مدار 5 سنوات.

شبكة جديدة للقطارات الكهربائية فائقة السرعة بتكلفة استثمارية 350 مليار جنيه

وفي قطاع النقل والمواصلات، قال مدبولي، إنه تم إنفاق أكثر من 220 مليار جنيه حاليًا لتطوير قطاع السكك الحديدية، كما يجري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع على امتداد 2000 كم جديدة على شبكة السكك الحديدية بتكلفة 350 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى استثمارات تتجاوز نصف تريليون جنيه في قطاع الكهرباء، للتحول من العجز إلى فائض متاح للتصدير.

إنشاء 25 جامعة بتكلفة 150 مليار جنيه.. و80 ألف فصل دراسي جديد لاستيعاب الزيادة السكانية

ونوه مدبولي بالعمل على إنشاء 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية جديدة، تكلفتها تصل إلى 150 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء 80 ألف فصل جديد لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

مشروع تطوير 4200 قرية يخدم 58 مليون مواطن بتكلفة 515 مليار جنيه

وأطلقت الحكومة أمس المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير القرى مستهدفًا 4200 قرية، لخدمة نحو 50 مليون مواطن، باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه.