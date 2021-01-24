بنك ABC يحسم قرار شراء حصة آروب لبنان في شركتي التأمين بمصر بعد 18 شهرا

أمنية إبراهيم _ علمت جريدة دوت الخليج من مصادر مطلعة على صفقة استحواذ بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC على أصول وحدة بنك لبنان والمهجر في مصر، أن الجانب اللبناني اتفق مع نظيره البحريني على خيار بيع حصص مساهمات آروب للتأمين – لبنان، في شركتي آروب مصر لتأمين الممتلكات والمسؤوليات، وآروب مصر لتأمينات الحياة، بعد 18 شهرًا من توقيع اتفاقية الشراء والبيع الخاصة ببنك بلوم مصر.

وتمتلك آروب لبنان التابعة لمجموعة بنك لبنان والمهجر، حصصًا حاكمة في شركتي التأمين التابعتين لبلوم مصر، بواقع 60% من أسهم شركة آروب مصر لتأمين الممتلكات والمسؤوليات، و80% من أسهم شركة آروب لتأمينات الحياة.

وأضافت المصادر، أنه بعد انقضاء الفترة المحددة في اتفاقية البيع والبالغة عامًا ونصف العام، سيتم فتح المفاوضات مع البنك البحريني على تقييم مساهمات آروب لبنان في شركتي التأمين بمصر.

وقالت المصادر، لحابي، إن فترة خيار البيع تم تحديدها بناءً على رغبة بنك المؤسسة المصرفية ABC فيما كان الجانب اللبناني مستعدًّا للبيع فورًا بالتوازي مع إتمام صفقة بيع بنك بلوم مصر.

الجانب اللبناني يستهدف عرضها على آخرين في حال عدم تقدم نظيره البحريني بعرض شراء بعد انتهاء المدة

كما علمت دوت الخليج أنه بعد انقضاء المدة يحق للجانب اللباني عرض الأصل محل خيار البيع على مشترين آخرين حال عدم استقرار بنك ABC على قرار شراء الحصة المتبقية.

وأضافت المصادر أنه من المنتظر التقدم للرقابة بملف نقل ملكية حصة بنك بلوم إلى ABC فور حصولهما على موافقة البنوك المركزية والجهات الرقابية على إتمام صفقة بيع بلوم مصر.

وانفردت جريدة دوت الخليج في عددها الصادر الأحد الماضي، بالكشف عن قيمة بنك بلوم مصر في عرض الاستحواذ المقدم من بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC، والبالغ 6.7 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 428 مليون دولار، بمضاعف قيمة دفترية يزيد قليلًا على 1.4 مرة.

وهو ما أكده كل من بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC البحريني، ومجموعة لبنان والمهجر ـ لبنان، يوم الأحد في بيان مشترك، بالكشف عن التوصل لاتفاق نهائي لاستحواذ الأول على وحدة الثاني بمصر، بقيمة تصل إلى 6.7 مليار جنيه.

وكانت جريدة دوت الخليج وإصداراتها التابعة دوت الخليج جورنال ونشرة دوت الخليج، قد انفردت على مدار نحو 5 أشهر، برحلة الكشف عن جميع مراحل وتطورات صفقة بيع مجموعة لبنان والمهجر وحدتها بمصر، بداية من دراسة بنك الإمارات دبي الوطني خوض المنافسة لشراء بلوم مصر، ثم احتدام المنافسة بدخول ABC لسباق الاستحواذ.

كما كشفت دوت الخليج عن تولي بنك الاستثمار سي آي كابيتال دور المستشار المالي لصفقة بيع بلوم مصر وتولي مكتب المحاماة بيكر أند ماكينزي دور المستشار القانوني للصفقة.