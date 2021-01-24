سيدي كرير للبتروكيماويات تعتمد الموازنة التشغيلية لعام 2021 بمبيعات مستهدفة بقيمة 4.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على الموازنة التشغيلية للشركة عن العام المالي 2021.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الموازنة تستهدف مبيعات بمبلغ 4.472.8 مليار جنيه، مقابل 4.570 مليار جنيه بعام 2020.

ووفقا لقائمة الدخل التقديرية عن العام المالي 2021، فيبلغ صافي الربح عن الفترة بعد الضريبة 164.273 مليون جنيه، مقابل 503.577 مليون جنيه بعام 2021.

كما بلغ مجمل الربح المستهدف 418.012 مليون جنيه خلال 2021 مقابل 775.931 مليون جنيه بعام 2020.

وتوقعت سيدي كرير للبتروكيماويات ارتفاع في تكلفة المبيعات لتصل إلى 4.054.788 مليار جنيه بعام 2021، مقابل 3.794.069 مليار جنيه بعام 2020.

وذكرت الشركة أن الخطة الإنتاجية والتسويقية وبرامج الصيانة المخططة كأساس لتقدير المواد والمهمات اللازمة لتحقيق تقديرات موازنة العام المالي 2021، أساس معامل تحويل الدولا 16 جنيه بالنسبة للبنود التي يتم تقديرها بالعملة الأجنبية.