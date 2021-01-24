دي إم ديفلوبمنت تضخ 400 مليون جنيه في مشروع ذا جروف

بكر بهجت _ كشف الدكتور أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة دي إم ديفلوبمنت، أن الشركة ضخت نحو 400 مليون جنيه في المرافق والشبكات الرئيسية بمشروع «ذا جروف» الذي تعمل عليه في العين السخنة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تتجاوز 1.5 مليار جنيه بخلاف تكلفة الأرض والشق الفندقي.

أضاف عبد الحميد في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة حققت معدلات جيدة بالإنشاءات، حيث استغلت حالة الهدوء التي لازمت السوق خلال فترة الإجراءات الاحترازية مع ظهور جائحة كورونا، وركزت على تسريع وتيرة التنفيذ بالمشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم العام الجاري ضخ نحو 500 مليون جنيه في المشروع لاستكمال أعمال التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي وضعته.

يقام مشروع ذا جروف في العين السخنة باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، ويضم نحو 1500 وحدة، إلى جانب شق فندقي، ووقعت دي إم ديفلوبمنت في يناير الماضي مع مجموعة هيلتون للفنادق، عقد إقامة فندق Double Tree في مشروع ذا جروف، ومن المقرر تسليم الفندق خلال عام 2024، بما يتوافق مع خطة الشركة، والتي تتضمن تسليم المشروع ككل خلال عام 2026.

وفيما يتعلق بمبيعات المشروع فإن الشركة حققت خلال العام 2020 ما قيمته 500 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التبعات التي مر بها السوق، مشيرًا إلى أن تلك المبيعات جاءت ضمن المرحلة الأولى من المشروع، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري تحقيق نحو 1.2 مليار جنيه.

بدء تسويق الوحدات الفندقية في الربع الأخير وفق خطة الطروحات

وأشار عبد الحميد إلى أن إجمالي مبيعات المشروع تبلغ 5 مليارات جنيه، موزعة على 4 مراحل، مشيرًا إلى أن دي إم ديفلوبمنت ترى أنه خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي ومع زيادة الطلب تمت معالجة جزء كبير من التراجع عن المستهدف الذي تم، لافتًا إلى أن التراجع الكلي للعام لم يتخطَّ 10% من إجمالي المستهدف.

وأشار عبد الحميد إلى أنه خلال النصف الأول من العام الماضي تم تنفيذ نحو 2.5 مليون متر مكعب بما يعادل 70% من إجمالي تسويات المشروع تحت إشراف أحد بيوت الخبرة المتمثلة في شركة “TCB”، بالإضافة إلى أعمال الحوائط الساندة التي تم تنفيذ جزء كبير منها مع شركةILS Egypt، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الخرسانات الخاصة بالمرحلة الأولى والبدء فى تنفيذ أعمال التشطيبات حتى يتسنى للشركة تسليم 102 وحدة بالمرحلة الأولى بنهاية العام الحالي.

أضاف أن دي إم ديفلوبمنت حتى الآن تسير وفق الخطط والجداول الزمنية المعدة لهذه الفترة ولم يتم تغيير شيء، بل بالعكس قامت الشركة بتوفير الأجهزة المستوردة الخاصة بأعمال حمامات السباحة ومحطة المعالجة، وذلك قبل مواعيدها المقررة نظرًا لرؤية الشركة للظروف التي من الممكن معها تعثر توفير المنتجات المستوردة وذلك حتى لا يتأثر التنفيذ.