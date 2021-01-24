مؤشر البورصة الرئيسي يفقد 0.83% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات العرب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 0.83%% في مستهل تعاملات اليوم ليتداول عند مستوى 11557 نقطة، بضغط من مبيعات العرب.

في حين صعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.57%، و 0.29% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية مبلغ 181.722 مليون جنيه على 114 شركة من خلال 3.859 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل تراجع 23 في حين لم تتغير أسعار 46.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بمبلغ 3.456 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.628 مليون جنيه، مقابل 171.497 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.595 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 6.928 مليون جنيه، مقابل 4.333 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية صافي شراء بقيمة 861.306 ألف جنيه، منها 508.355 ألف جنيه للأفراد، و352.951 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.35%، تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 2.45%، ثم سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 2.32%.

في حين تصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.99%، تلاه سهم سماد مصر – ايجيفرت بنسبة 8.92%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 8.31%.

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