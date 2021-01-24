ماونتن فيو توجه 4.2 مليار جنيه إلى أعمال الإنشاءات بجميع المشروعات

بكر بهجت _ قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو العقارية، إن الشركة تخطط للوصول بمبيعاتها خلال العام الجاري إلى نحو 12 مليار جنيه، بزيادة 50% عن مستهدف العام الماضي، والذي حددته الشركة حينها بنحو 8 مليارات جنيه، وفق عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن القيمة المستهدفة ستكون مدعومة بالمرحلة الجديدة التي أطلقتها الشركة في مشروع «شيل أوت بارك» الذي تقيمه في مدينة 6 أكتوبر.

أضاف سليمان في تصريحاته للصحفيين على هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة الخميس الماضي، أن إيرادات المبيعات خلال العام الماضي تخطت المستهدف، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك جاء على الرغم من التداعيات التي مرت بها جميع القطاعات وليس القطاع العقاري فقط.

وأوضح أن المرحلة الجديدة التي تم إطلاقها تقام على مساحة 53 فدانًا وباستثمارات 3.5 مليار جنيه، وبدأت الشركة في تسويقها -دون أن يحدد مستهدف مبيعاتها- مضيفًا أن تلك المرحلة ستكون مخصصة للفيلات، وستصل المساحات بها إلى ما بين 185 و500 متر مربع.

وأشار سليمان إلى أن الشركة تخطط لضخ ما يقرب من 4.2 مليار جنيه في أعمال المقاولات بمختلف المشروعات التي تعمل عليها في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، وذلك في إطار خطة التنفيذ التي تعمل عليها، لافتًا إلى أن الشركة تتضمن خطتها تسليم ما بين 1500 إلى 2000 وحدة في جميع المشروعات خلال 2021.

وتعمل شركة ماونتن فيو على عدة مشروعات، أبرزها «آي سيتي» القاهرة الجديدة والذي يقام على مساحة 500 فدان بالقاهرة الجديدة ويمثل الشراكة الأولى مع هيئة المجتمعات العمرانية والشريك السعودي سيسبان السعودية، والذي تتوزع نسبة الشراكة فيه بواقع 60% لـ”ماونتن فيو ــ سيسبان” و40% لوزارة «الإسكان» ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال سليمان إن مشروع «شيل أوت بارك» يقام في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 212 فدانًا، انتهت الشركة من تطوير نحو 70 فدانًا منها، وبدأت في أكثر من 50 فدانًا أخرى، وتبلغ استثماراته الإجمالية نحو 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من تسليم نحو 550 وحدة بالمشروع.

تسليم ما بين 1500 إلى 2000 وحدة خلال 2021

ووفق ما أعلنته الشركة الأسبوع الماضي فإن المرحلة الجديدة أطلقت عليها الشركة اسم Lake Side Villas، تضم فيلات بمساحات تتراوح بين 185 الي 500 متر مربع، وأوضح أن الشركة تعاقدت مع مجموعة مصر التعليمية لإدخال مدرسة Hailey Bury البريطانية في مشروع «أي سيتي أكتوبر»، وهو أول دخول لها في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، مضيفًا أن الشركة تتطلع لتسليم 380 وحدة من المرحلة الأولى بالمشروع في الربع الرابع من 2021، حيث تم توصيل جميع المرافق داخل المشروع.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال سليمان إن الشركة تعتمد على إدخال أحدث التقنيات والابتكارات في مشروعاتها وخاصة التجارية والإدارية وذلك لإنجاح استراتيجيتها في جذب عملاء من الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال الشراكات التي تم إبرامها خلال الفترة الأخيرة مع شركات عالمية متخصصة في ذلك.

وعلى صعيد أعمال التسويق، قال سليمان إن البيع إلكترونيًّا بات يسيطر على النسبة الأكبر من المبيعات خلال الأشهر الماضية، كما أنه ساهم في تحقيق الشركة معدلات تجاوزت المستهدف، وذلك مع بدء إجراءات التباعد الاجتماعي، إذ كثفت الشركة من حملاتها الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتوقع استمرار ذلك خلال الشهر الأخير من العام، ما يمكن الشركة من الوصول إلى الرقم الذي حددته في خطة العام الجاري والبالغ 8 مليارات جنيه.

وأشار سليمان إلى أن التسويق الرقمي سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، وذلك لما له من أثر كبير على المعدلات الي حققتها الشركات.