البورصة تدرج أسهم الكابلات الكهربائية المصرية بعد التجزئة اعتبار من 27 يناير الجاري

رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم، قيد تجزئة القيمة القيمةالاسمية لسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية من 1 جنيه للسهم إلى 0.20 جنيه، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 711.447 مليون جنيه موزعاً على عدد 3.557.236 مليار جنيه بدلا من 711.447 مليون سهم ممثلا في عشرة اصدارات.

كما قررت اللجنة وفقا لبيان البورصة، أن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 5 وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة.

ووقعت اللجنة التزام مالي على الكابلات الكهربائية قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ،مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد .