مطاحن ومخابز الإسكندرية تحقق 5.6 مليون جنيه أرباح خلال 6 أشهر بارتفاع 23%

رنا ممدوح _ حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ارتفاعاً في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 22.9% ليصل إلى 5.569 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 4.532 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 92.071 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 92.637 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 14.212 مليون جنيه، مقابل 7.148 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ارتفاع أرباحها إلى قيامها بشحن كمية 5460 طن دقيق 82% تعادل 6659 طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة وذلك بالرغم من:

– انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز.

– تأثيرات التوجيه الوزاري رقم 36 بتاريخ 8 أغسطس 2020.

– ماتم صرفة كحافز لعملاء النخالة نظرا لتكدس النخالة وانخفاض مبيعاتها خلال الفترة.

– انخفاض عائد الفوائد البنكية.

كما تحملت الفترة الحالية الزيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من وقود وكهرباء ومياة وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق مع ثبات إيراد تكلفة الطحن للطن.