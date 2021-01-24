مال وأعمال

الإمارات تقر إستراتيجية لبناء سوق سندات مقومة بالدرهم

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_ قال نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء وافق على إستراتيجية للدين العام تستهدف بناء سوق للسندات المقومة بالدرهم.

وكتب في التغريدة “الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية.. وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة”.

أضاف أن إمارات مثل دبي وأبوظبي والشارقة مصدرة لأدوات دين دولية، ولا توجد ديون على دولة الإمارات نفسها لكنها تعتزم بيع سندات اتحادية قريبا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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