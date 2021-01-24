حسام فريد: الوايلر أنشأت 8 محطات ضخ و99 طلمبة بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي

أكد حسام فريد، العضو المنتدب لشركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، أن شركته مستعدة للمشاركة في المشروعات القومية، وتعميق عمليات التصنيع المحلي، وهي أحد أهدافها الإستراتيجية الرئيسية خلال الفترة القادمة.

وأضاف في بيان صحفي، أن شركة الوايلر فريد قد ساهمت ب 99 طلمبة ضخ و8 محطات ضخ وأكثر من 7500 م مكعب لتصريف المياه بقدرة 20 ميجاوات في مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد.

وتابع، أن شركته ساهمت في مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون منذ عامان وأيضا محطات الرواع بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية خلال الفترة القصيرة الماضية والذي شرف بافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس.

وقال، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للشركات بضرورة الاستعداد لتلبية طلبات المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة القادمة، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل الإيجابية منها ثقة الرئيس والحكومة في الصناعة المحلية وهي الثقة التي تمثل دافعا قويا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطور والنمو الذي يسمح بالمنافسة العالمية.

وأشار فريد، بصفته عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، إلى أن جميع شركات تصنيع الطلمبات الوطنية وعلى رأسها شركة الوايلر للطلمبات مستعدة لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعمل بكل قوة وبذل الجهود الكبيرة لتلبية جميع احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطلمبات طبقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية للمشاركة الجادة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد علق على خط المياه الناقل من محطة المعالجة ببحر البقر إلى الأراضي التي تصلح للزراعة في سيناء، قائلًا “إنَّ الحفر سيستوعب 8 مواسير على امتداد أكثر من 100 كم: «اوعوا تفتكروا إن الـ 400 ألف فدان هيتعملوا بتكلفة مالية بسيطة، لكن لازم الدولة تتصدى للمعوقات عشان تعمل تنمية”.

ودعا فريد شركات الطلمبات في مصر زيادة إنتاجها لتلبية مطالب واحتياجات المشاريع القومية طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، مشيرًا إلى أن فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة استثماراتها نحو تصنيع الطلمبات بدل من استيرادها من الخارج.