القاهرة للاستثمار تشارك بحصة 51% في اينوفيت للتعليم لإدارة 25 حضانة خلال 5 سنوات

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بجلسته المنعقدة اليوم، على الدخول في بحصة 51% في شركة اينوفيت للتعليم.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغرض من ذلك هو لإنشاء وإدارة حضانات، موضحة أن الشراكة تقتضي بإدارة وتشغيل 25 حضانة خلال 5 سنوات قادمة.
وذكرت القاهرة للاستثمار أن اولهما باسم steamulation hub في منطقة المعادي بالقاهرة، و kidzGround بمحافظة الفيوم.
وتوقعت الشركة استثمارات تصل نحو 50 مليون جنيه في المرحلة القادمة بهذا القطاع.
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