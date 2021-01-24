القاهرة للاستثمار تشارك بحصة 51% في اينوفيت للتعليم لإدارة 25 حضانة خلال 5 سنوات

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بجلسته المنعقدة اليوم، على الدخول في بحصة 51% في شركة اينوفيت للتعليم.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغرض من ذلك هو لإنشاء وإدارة حضانات، موضحة أن الشراكة تقتضي بإدارة وتشغيل 25 حضانة خلال 5 سنوات قادمة.

وذكرت القاهرة للاستثمار أن اولهما باسم steamulation hub في منطقة المعادي بالقاهرة، و kidzGround بمحافظة الفيوم.

وتوقعت الشركة استثمارات تصل نحو 50 مليون جنيه في المرحلة القادمة بهذا القطاع.