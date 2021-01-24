بنك قناة السويس يقلص حصته في المهندس للتأمين لصالح صندوق المعاشات

رنا ممدوح _ قلص بنك قناة السويس حصته في رأسمال شركة المهندس للتأمين من 9.884% إلى 3.064%، لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بنك قناة السويس قام ببيع عدد 5.116 مليون سهم من أسهم المهندس للتأمين مقابل 74.442 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 14.55 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وبناء على الصفقة فاستحوذ صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة المهندس للتأمين بعد رفع حصته من 26.378% إلى 33.2%.

وتستحوذ الشركة القابضة المصرية الكويتية على حصة بنسبة 24.99%، تليها شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي بنسبة 20.34%، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس يسجل حصة بنسبة 6.94%.