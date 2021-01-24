مال وأعمال

بنك قناة السويس يقلص حصته في المهندس للتأمين لصالح صندوق المعاشات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ قلص بنك قناة السويس حصته في رأسمال شركة المهندس للتأمين من 9.884% إلى 3.064%، لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بنك قناة السويس قام ببيع عدد 5.116 مليون سهم من أسهم المهندس للتأمين مقابل 74.442 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 14.55 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وبناء على الصفقة فاستحوذ صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة المهندس للتأمين بعد رفع حصته من 26.378% إلى 33.2%.

FRA10years

وتستحوذ الشركة القابضة المصرية الكويتية على حصة بنسبة 24.99%، تليها شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي بنسبة 20.34%، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس يسجل حصة بنسبة 6.94%.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك قناة السويس يقلص حصته في المهندس للتأمين لصالح صندوق المعاشات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا