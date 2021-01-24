التخطيط واليونيسيف يتفقان على تنفيذ مبادرة أجيال بلا حدود لدعم طاقات الشباب

دوت الخليج – استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجالات عمل الوزارة وأهم الجهات التابعة لها خلال اجتماعها مع جيرمي هوبكنز الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسيف) لمناقشة تنفيذ مبادرة “أجيال بلا حدود”.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم، فقد استعرضت السعيد أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة، مثل مشروع رواد 2030.

وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على أهم ملامح رؤية مصر 2030، وعملية تحديث الرؤية والعناصر التى تم إدخالها عليها لتواكب أحدث المستجدات على الصعيد المصري والعالمي.

وهنأ جيرمي هوبكينز، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اختيارها أفضل وزير عربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي.

واستعرض مبادرة “أجيال بلا حدود” التي أطلقتها الأمم المتحدة ويتم تنفيذها على مستوى دول العالم، وهى تدعم الاستثمار الوطني في الشباب من خلال مجالات التعليم وتنمية المهارات والتوظيف وفرص التمكين والمشاركة للشباب الذين يتراوح أعمارهم من 10-24 عامًا.

ووفقاً للبيان، تعمل المبادرة من خلال ربط التعليم الثانوي والتدريب بالتوظيف وريادة الأعمال بحيث يكون للشباب دور أساسي في عملية الإنتاج والحياة الاقتصادية.

وأضاف هوبكينز أن المبادرة تعمل على تحديد خريطة الاستثمار الخاص بتمكين الشباب، والمشاركة في فرص الاستثمار الوطنية والبرامج والابتكارات على نطاق واسع، وذلك بدعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لجذب الموارد اللازمة لبناء الشراكات في مجالات الاتصال الرقمي، والتعلم، والعمل عن بعد، وريادة الأعمال، ومنصات التوظيف، والاقتصاد الأخضر وتفعيل استراتيجية الأمم المتحدة للشباب والنهوض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح ممثل اليونيسيف أنه تم اختيار مصر لتكون من الدول الرائدة في تطبيق المبادرة في المنطقة، وخاصة وأنها تتفق مع رؤية مصر 2030 والتي تقوم على الاهتمام بقضايا الشباب وريادة الأعمال وخلق فرص عمل غير تقليدية.

وشكلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي الشريك الاستراتيجي لليونيسيف في تنفيذ المبادرة في مصر؛ لجنة لمتابعة سير عمل المبادرة.

من جانبها، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برعاية المبادرة والعمل شريكا استراتيجيا في تنفيذها.

وكلفت السعيد فريق عمل الوزارة بالتعاون مع اليونيسيف لوضع خارطة طريق لبدأ توثيق التعاون وفق الأطر المتفق عليها، ووضع خطة زمنية ومستهدفات يمكن قياسها وتصور لتشكيل خطة تسيير الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة “أجيال بلا حدود” أطلقتها الأمم المتحدة في الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2019.

وفي 2020 حققت المبادرة العديد من الشراكات وبدأت في تشغيل نموذج أعمالها في عدد من الدول منها كينيا وبنجلاديش والهند لتطوير وتنفيذ خطة الاستثمار الوطنية الخاصة بالشباب، وتعتبر اليونيسف هى ممثل الأمم المتحدة المسؤول عن المبادرة وتنفيذها.

حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، والدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بالوزارة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030.