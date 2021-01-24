البنك المركزي المصري: لا تغيير في طريقة التحقق من صحة بيانات المستفيد من التحويلات بالجنيه

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دوت الخليج – أكد البنك المركزي المصري المصري أنه لا تغيير في طريقة التحقق من صحة بيانات الطرف المستفيد من خدمة التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
وقال البنك المركزي المصري، في خطاب دوري اليوم، حمل توقيع جمال نجم نائب المحافظ، إنه إلحاقا بالكتاب الدوري الخاص بتعليمات تنفيذ خدمة التحويلات بالجنيه المصري الصادرة يوم 6 يناير الجاري، وبالإشارة إلى البند ثانيا بشأن تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN تمهيدا لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة خاصة فيما يتعلق بقيام البنك مستقبل التحويل بالتأكد من صحة بيانات المستفيد.
وأوضح المركزي أن المقصود من التحقق من صحة البيانات هو أن يتم ذلك وفقا لإجراءات التحقق المعتادة والإجراءات الداخلية السارية في هذا الشأن.
كان البنك المركزي المصري المصري قد أصدر مطلع يناير الجاري تعليمات جديدة للبنوك، تقضي بتنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري بحد أقصى 3 ساعات.
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