هيرميس مستشار السويس للأسمنت في بيع حصتها بالهلال الكويتية

علمت بوابة دوت الخليج جورنال أن المجموعة المالية هيرميس هي مستشار شركة السويس للأسمنت في بيع حصتها بشركة أسمنت الهلال الكويتية.

وكانت شركة السويس للأسمنت قد أعلنت، اليوم، اعتزامها عرض مساهمتها في أسمنت الهلال الكويتية، والبالغة 51% من رأس المال، للبيع.

وتعهدت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بالإفصاح عن أي تطورات في هذا الموضوع إن وجدت للبورصة المصرية، وذلك قبل الإعلان عنها في السوق.

وأكدت السويس للأسمنت أنها ستلتزم بأحكام المادتين 43 مكرر و44 من قواعد القيد حال وجوب تطبيقها.

وكان مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت قد فوض، في 5 مارس الماضي، العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي في التفاوض لبيع مساهمة الشركة في أسمنت الهلال ش.م.ك.ع – الكويت، والبالغة 51% لأي مشتري مهتم، وتنفيذ الصفقة بالقيمة العادلة التي تعكس مضاعفة ربحية مقبول واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.