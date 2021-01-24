الإمارات تعتمد إجراءات جديدة للإقامة والجنسية للطلبة الوافدين

سكاي نيوز عربية – أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء المصري حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، اعتماد تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية في الدولة بالنسبة إلى الطلبة الوافدين.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي موقع “تويتر”: “اعتمدنا اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية “.

وأكد أن “دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من ٧٧ جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا”.

وجاءت تغريدة الشيخ محمد بن راشد بعد أم ترأس اولى اجتماعات مجلس الوزراء في دولة الإمارات في عام 2021.

وفي التفاصيل، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام” مجلس الوزراء اعتمد قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم.

وأضافت الوكالة أن ذلك “يتم من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي”.

وذكرت الوكالة أن القرار “يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة”.