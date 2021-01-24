صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال

العربية دوت نت – أظهرت بيانات أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية) تمكن من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وأطلق الصندوق منذ بدء برنامج التحول 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وأطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، اليوم الأحد، إن “الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن “أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030”.

تفاصيل الأرقام، تظهر أن الصندوق نجح في مضاعفة الأصول المدارة 3 مرات، خلال برنامجه للتحول ضمن رؤية السعودية 2030.

وقد تطورت أرقام الأصول المدارة للصندوق سنوياً بشكل لافت، من 570 مليار ريال عام 2015 إلى 720 مليار ريال عام 2016 ثم إلى 850 مليار ريال عام 2017.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.