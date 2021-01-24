زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: تقديم لائحة الاتهام بحق ترامب غدا

العربية دوت نت – ذكر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الأحد، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترتمب في إطار مساءلته الثانية في المجلس ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبيا، وأن تقديم لائحة الاتهام بحق ترامب سيكون غدا.

وقال الديمقراطي شومر، في مؤتمر صحفي بنيويورك: “ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا”.

وأضاف أنه ينبغي ألا تستغرق وقتا أكثر من اللازم لأن “لدينا الكثير لنفعله غيرها”.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق إلى جانب مساءلته الثانية أمام الكونجرس، احتمال لجوء عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى حرمانه من تولي مناصب في المستقبل.

وعمد عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى بحث منع ترامب من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، عبر تفعيل التعديل الرابع عشر من الدستور، والذي يمنع أي مسؤول أو مشرع من الترشح لأي منصب في حال “اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها”، بحسب ما أفادت صحيفة “ذي هيل” الأمريكية، السبت.

وأضافت الصحيفة أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى على الرغم من أن بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ غير مقتنعين بعد بأن هذا التوجه قابل للتطبيق.

يذكر أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر كان أعلن، مساء أمس الجمعة، أن مساءلة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير، بعد أن يسلم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس يوم الاثنين المقبل.

وقال شومر إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع ترامب الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترمب بتهمة التحريض على العصيان يوم الاثنين وبدء المحاكمة.

يشار هنا إلى أنه مع تشكيلة مجلس الشيوخ الآن من 50 ديمقراطيا و50 جمهوريا، فإن أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة ترامب، ستتطلب أن يصوت 17 جمهوريا على الأقل ضد الرئيس السابق.

وإذا حصل ذلك، فإن تصويتا تاليا سيحصل حول ما إذا كان سيتم منع ترمب من تولي منصب عام في المستقبل.

إلا أنه على الرغم من أن بعض الجمهوريين انتقدوا بشدة الرئيس السابق لكن لا يزال من غير الواضح هل سيصوت عدد كاف منهم ضده.