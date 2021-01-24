مال وأعمال

حسام شلقامي نائبا للعضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي

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أمنية إبراهيم – قالت مصادر لبوابة دوت الخليج جورنال، إن البنك المصري الخليجي EGBank، قرر ترقية حسام شلقامي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى منصب نائب العضو المنتدب للبنك.

والتحق حسام شلقامي بالبنك المصري الخليجي EGBank عام 2015، قادما من البنك العربي، وشغل منصب مساعد الرئيس التنفيذي لخدمات الأفراد وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 2019 حتى اليوم قبيل صدور قرار تعيينه نائبا للعضو المنتدب.

وتولى شلقامي وضع استراتيجية لتوسيع أعمال ومحفظة البنك، وهو عضو في اللجنة التنفيذية، وعضو في لجنة إدارة الأصول والخصوم ALCO، ورئيس لجنة المنتجات، كما يتولى الإدارة والإشراف على تطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الخدمات المصرفية للأفراد.

وفي الفترة من عام 2015 إلى 2019، شغل شلقامي منصب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك المصري الخليجي EGBANK.

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فيما عمل شلقامي نحو 19 عاما بذراع مجموعة البنك العربي بمصر، في الفترة من 1996 إلى 2015، تدرج فيها العديد من المناصب وصولا إلى منصب نائب رئيس ومدير شبكة الفروع وقنوات التوزيع، والخدمات المصرفية للأفراد في عام 2008، سبقها توليه منصب رئيس قطاع المبيعات المباشرة لمدة عام.

ويمتلك شلقامي خبرة تقارب 35 عاما في العمل بالقطاع المصرفي، إذ بدأ عام 1986 في بنك مصر إيران، ثم انتقل للبنك المصري الأمريكي عام 1993 وحتى 1996.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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